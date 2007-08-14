Мангутова Хаернися Усмановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1926
Дата смерти14.08.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1926
Мать: Ханифя
Рождение ребёнка
14.01.1953
с.Большие Поляны Кадошкинского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
14.08.2007