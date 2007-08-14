Мангутова Хаернися Усмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мангутова Хаернися Усмановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1926

Дата смерти

14.08.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1926

Отец: не указан

Мать: Ханифя

Рождение ребёнка
14.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мангутов Шавкет Мухамеджанович

с.Большие Поляны Кадошкинского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мангутов Шавкет Мухамеджанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мангутов Шавкет Мухамеджанович

Смерть
14.08.2007
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