Бакулина (Овчинникова) Настасья Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулина (Овчинникова) Настасья Герасимова

Место рождения

поч. Бакулинский, Спасская волость, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1730 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакулин Ефим Степанов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Алешинской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: (Бакулина) Стефанида Ефимова

Отец ребёнка: Бакулин Ефим Степанов

Алешинской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762

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