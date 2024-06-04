Бакулина (Овчинникова) Настасья Герасимова
Место рожденияпоч. Бакулинский, Спасская волость, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: (Бакулина) Стефанида Ефимова
Отец ребёнка: Бакулин Ефим Степанов
Смерть
После 1762