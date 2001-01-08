Глухов Фёдор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухов Фёдор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1913

Дата смерти

08.01.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глухова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
01.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глухова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
24.06.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глухова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
02.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глухова Мария Ивановна

Смерть
08.01.2001
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