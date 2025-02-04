(Нестерова (Рыжкова)) Ольга Ивановна 1932 — найти родственников по фамилии на Familio

(Нестерова (Рыжкова)) Ольга Ивановна

Автор
ИУ
Ульяновский И.

женский, родилась 1932

умерла 07.02.2007

Супруги
Нестеров Андрей Михайлович30.03.1932 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеров Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
01.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нестеров Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
30.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нестеров Андрей Михайлович

Смерть
07.02.2007

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