(Нестерова (Рыжкова)) Ольга Ивановна
женский, родилась 1932
умерла 07.02.2007
Супруги
Нестеров Андрей Михайлович30.03.1932 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нестеров Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
30.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нестеров Андрей Михайлович
Смерть
07.02.2007