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Тарзиманов Гаммар

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.11.1911

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.05.195

Дочь: Лихоманова (Тарзиманова) Нина Гаммаровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение
05.11.1911

Отец: Тарзиманов Афтахметдин Мулла

Мать: Тарзиманова Масрура 1 Жена Салахутдиновна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
1997

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