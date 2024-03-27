Тарзиманов Гаммар
Место рождения
Дата рождения05.11.1911
Дата смерти1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.05.195
Дочь: Лихоманова (Тарзиманова) Нина Гаммаровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение
05.11.1911
Рождение ребёнка
09.02.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
1997