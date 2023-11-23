Благовещенский Дмитрий Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлаговещенский Дмитрий Андреев

Благовещенский Дмитрий Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

30.04.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Андрей Васильевич

Мать: Евдокия Никитична

Благовещенский Дмитрий Андреевич (1779 — 1848) Родился в семье пономаря Благовещенской церкви г. Романов-Борисоглебска Андрея Васильевича. Служил пономарем в том же селе, а в 1807 году рукоположен во ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Благовещенская Матрёна Алексеева

Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Благовещенская) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Благовещенская Матрёна Алексеева

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Благовещенская) Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: Благовещенская Матрёна Алексеева

Смерть
30.04.1848

Мы используем куки для улучшения работы сайта.