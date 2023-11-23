Благовещенский Дмитрий Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти30.04.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Андрей Васильевич
Мать: Евдокия Никитична
Благовещенский Дмитрий Андреевич (1779 — 1848) Родился в семье пономаря Благовещенской церкви г. Романов-Борисоглебска Андрея Васильевича. Служил пономарем в том же селе, а в 1807 году рукоположен во ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Благовещенская) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Благовещенская Матрёна Алексеева
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Благовещенская) Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: Благовещенская Матрёна Алексеева
Смерть
30.04.1848