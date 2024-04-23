Хайдарова Аклима Забировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1941
Отец: Шартдинов Забир Шартынович
Мать: Шартдинова Хопеш
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нариса Закифовна
Отец ребёнка: Хайдаров Закиф Назипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хайдаров Закиф Назипович
Рождение ребёнка
23.01.1965
Отец ребёнка: Хайдаров Закиф Назипович