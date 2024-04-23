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Хайдарова Аклима Забировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1941

Пол

Женский

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1941

Отец: Шартдинов Забир Шартынович

Мать: Шартдинова Хопеш

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нариса Закифовна

Отец ребёнка: Хайдаров Закиф Назипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайдаров Илгиз Закифович

Отец ребёнка: Хайдаров Закиф Назипович

Рождение ребёнка
23.01.1965

Сын: Хайдаров Тагир Закифович

Отец ребёнка: Хайдаров Закиф Назипович

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