Постовалов Павел Фирсович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Постовалов Павел Фирсович

Автор
ПП
Постовалов П.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Мать
Постовалова (Феодотова) Анисия Абрамовна25.12.1880 г.р.
Супруги
Постовалова Таисия ВасильевнаНеизвестно г.р.
Дети
Постовалов Алексей13.03.1928 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Постовалова (Феодотова) Анисия Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Постовалова Таисия Васильевна

Рождение ребёнка
13.03.1928

Сын: Постовалов Алексей

Мать ребёнка: Постовалова Таисия Васильевна

Курганская область, Гляданский район, д. Ершовка

Смерть
Неизвестно

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