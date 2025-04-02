Постовалов Павел Фирсович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
МатьПостовалова (Феодотова) Анисия Абрамовна25.12.1880 г.р.
Супруги
Постовалова Таисия ВасильевнаНеизвестно г.р.
Дети
Постовалов Алексей13.03.1928 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1928
Сын: Постовалов Алексей
Мать ребёнка: Постовалова Таисия Васильевна
Курганская область, Гляданский район, д. Ершовка
Смерть
Неизвестно