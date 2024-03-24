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Соловьев Иван Петрович

Место рождения

Авдулово, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

19.07.1912

Дата смерти

23.08.1912

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1912

Отец: Соловьев Петр Ильич

Мать: Соловьева Наталия Егорова

Авдулово, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники того же села крестьяне Михаил Георгиевич Горелов и Ивана Антоновича Свирчева жена Улита Андреевна
Смерть
23.08.1912
Авдулово, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: слаб от рождения
Похороны
Неизвестно
Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
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