Соловьев Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения19.07.1912
Дата смерти23.08.1912
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1912
Отец: Соловьев Петр Ильич
Восприемники того же села крестьяне Михаил Георгиевич Горелов и Ивана Антоновича Свирчева жена Улита Андреевна
Смерть
23.08.1912
Причина смерти: слаб от рождения
Похороны
Неизвестно
Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область