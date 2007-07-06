Савина Евангелина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина Евангелина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.2007

Пол

Женский

Отец

1977 г.р.

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.2007

Отец: Петров Вячеслав

Мать: Савина Евгения

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