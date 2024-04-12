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Зайцев Григорий Ильич

Место рождения

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

30.03.1833 ст.

Дата смерти

23.04.1901 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1833 ст.

Отец: Зайцев Илья Васильевич

Мать: Зайцева Ирина Ивановна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.08.1853 ст.

Дочь: Зайцева Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Ивановна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.10.1855 ст.

Сын: Зайцев Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Ивановна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1858 ст.

Сын: Зайцев Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Ивановна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.05.1862 ст.

Сын: Зайцев Симон Григорьевич

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Ивановна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.10.1864 ст.

Дочь: Зайцева Иустина Григорьевна

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Ивановна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Евдокия Ивановна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
23.04.1901 ст.
Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
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