Зайцев Григорий Ильич
Место рождения
Дата рождения30.03.1833 ст.
Дата смерти23.04.1901 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1833 ст.
Отец: Зайцев Илья Васильевич
Мать: Зайцева Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
20.08.1853 ст.
Дочь: Зайцева Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
07.10.1855 ст.
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1858 ст.
Сын: Зайцев Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
16.05.1862 ст.
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
01.10.1864 ст.
Дочь: Зайцева Иустина Григорьевна
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Евдокия Ивановна
Смерть
23.04.1901 ст.