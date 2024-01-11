Сухих Анисим Панфилович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1806 и 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Между 1806 и 1808
Отец: Сухих Панфилий Федорович
Мать: Сухих Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухих Аксиния Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Сухих Григорий Анисимович
Мать ребёнка: Сухих Аксиния Ивановна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Сухих Аксиния Ивановна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Сухих Аксиния Ивановна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Сухих) Евдокия Анисимовна
Мать ребёнка: Сухих Аксиния Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1846 и 1847
Мать ребёнка: Сухих Аксиния Ивановна
Смерть
Неизвестно