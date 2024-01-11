Сухих Анисим Панфилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухих Анисим Панфилович

Сухих Анисим Панфилович

Место рождения

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1806 и 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1806 и 1808

Отец: Сухих Панфилий Федорович

Мать: Сухих Авдотья

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухих Аксиния Ивановна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Сухих Григорий Анисимович

Мать ребёнка: Сухих Аксиния Ивановна

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Сухих Сидор Анисимович

Мать ребёнка: Сухих Аксиния Ивановна

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Сухих Васса Анисимовна

Мать ребёнка: Сухих Аксиния Ивановна

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Сухих) Евдокия Анисимовна

Мать ребёнка: Сухих Аксиния Ивановна

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1846 и 1847

Сын: Сухих Федор Анисимович

Мать ребёнка: Сухих Аксиния Ивановна

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.