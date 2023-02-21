Банкетов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банкетов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Банкетов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Банкетова Анастасия Михайловна

Семеновка, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Банкетова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Банкетова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Банкетова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Банкетов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Банкетов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Банкетова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Банкетова Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Банкетова Анастасия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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