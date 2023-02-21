Банкетов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Сын: Банкетов Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Банкетова Анастасия Михайловна
Семеновка, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Банкетова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Банкетова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Банкетов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Банкетов Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Банкетова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Банкетова Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Банкетова Анастасия Михайловна
Смерть
Неизвестно