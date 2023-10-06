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Зыков Иван Ипатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыкова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Зыкова Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков Евгений Иванович

Мать ребёнка: Зыкова Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
19.11.1928

Сын: Зыков Валерий Иванович

Мать ребёнка: Зыкова Ксения Николаевна

Смерть
Неизвестно

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