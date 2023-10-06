Зыков Иван Ипатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыкова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Зыкова Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зыкова Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
19.11.1928
Мать ребёнка: Зыкова Ксения Николаевна
Смерть
Неизвестно