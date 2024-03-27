Гребенников Карп Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенников Карп Петрович

Место рождения

Молдавская ССР, г. Бельцы

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гребенникова) Евдокия Карповна

Мать ребёнка: Гребенникова (Осипова) Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гребенникова (Осипова) Мария Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребенникова (Осипова) Мария Тимофеевна

Военная награда
Неизвестно
Гребенников Карп Петрович красноармеец В архив Дата рождения __.__.1912 Место рождения Молдавская ССР, г. Бельцы Посмотреть на карте Место призыва Сынжерейский РВК, Молдавская ССР, Бельцкий уезд, Сынж... Показать все
Рождение ребёнка
22.07.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гребенникова (Осипова) Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гребенникова (Осипова) Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гребенникова (Осипова) Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гребенникова (Осипова) Мария Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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