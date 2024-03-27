Гребенников Карп Петрович
Место рожденияМолдавская ССР, г. Бельцы
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гребенникова) Евдокия Карповна
Мать ребёнка: Гребенникова (Осипова) Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Гребенников Карп Петрович красноармеец В архив Дата рождения __.__.1912 Место рождения Молдавская ССР, г. Бельцы Посмотреть на карте Место призыва Сынжерейский РВК, Молдавская ССР, Бельцкий уезд, Сынж... Показать все
Рождение ребёнка
22.07.1935
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
1954
Смерть
Неизвестно