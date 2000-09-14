Шабалина (Попова) Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1917
Дата смерти14.09.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1917
Отец: Попов Алексей Федотович
Мать: Попова Иулитта Ивановна
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Шабалин Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шабалин Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабалин Александр Федорович
Отец ребёнка: Шабалин Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабалина Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Шабалин Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шабалин Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабалин Виталий Федорович
Отец ребёнка: Шабалин Федор Дмитриевич
Смерть
14.09.2000