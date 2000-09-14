Шабалина (Попова) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалина (Попова) Евдокия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1917

Дата смерти

14.09.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1917

Отец: Попов Алексей Федотович

Мать: Попова Иулитта Ивановна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Шабалин Петр Федорович

Отец ребёнка: Шабалин Федор Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шабалин Федор Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабалин Александр Федорович

Отец ребёнка: Шабалин Федор Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабалина Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Шабалин Федор Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабалин Иван Федорович

Отец ребёнка: Шабалин Федор Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабалин Виталий Федорович

Отец ребёнка: Шабалин Федор Дмитриевич

Смерть
14.09.2000
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