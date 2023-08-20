Степанова Февронья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Февронья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Степанов Григорий Никитич

Отец ребёнка: Степанов Никита Емельянович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Степанова Мария Никитишна

Отец ребёнка: Степанов Никита Емельянович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Филатова Анна Никитишна

Отец ребёнка: Степанов Никита Емельянович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Григина Домника Никитишна

Отец ребёнка: Степанов Никита Емельянович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Степанов Захар Никитич

Отец ребёнка: Степанов Никита Емельянович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Степанов Федор Никитич

Отец ребёнка: Степанов Никита Емельянович

Рождение ребёнка
10.10.1897

Сын: Степанов Кузьма(Косма) Никитич

Отец ребёнка: Степанов Никита Емельянович

Рождение ребёнка
16.10.1899

Сын: Степанов Андрей Никитич

Отец ребёнка: Степанов Никита Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Никита Емельянович

Смерть
Неизвестно
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