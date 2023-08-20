Степанова Февронья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1881
Сын: Степанов Григорий Никитич
Отец ребёнка: Степанов Никита Емельянович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Степанова Мария Никитишна
Отец ребёнка: Степанов Никита Емельянович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Филатова Анна Никитишна
Отец ребёнка: Степанов Никита Емельянович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Григина Домника Никитишна
Отец ребёнка: Степанов Никита Емельянович
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Степанов Никита Емельянович
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Степанов Никита Емельянович
Рождение ребёнка
10.10.1897
Сын: Степанов Кузьма(Косма) Никитич
Отец ребёнка: Степанов Никита Емельянович
Рождение ребёнка
16.10.1899
Отец ребёнка: Степанов Никита Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно