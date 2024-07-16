Монтрезор Елизавета Карловна 10.05.1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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Монтрезор Елизавета Карловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1849

Дата смерти

13.08.1906

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1849

Отец: Монтрезор Карл (Карл Винсент) Лукьянович

Мать: Монтрезор (Полторацкая) Надежда Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рауш Фон Траубенберг Константин Александрович

Рождение ребёнка
02.04.1871

Сын: Рауш Фон Траубенберг Константин Константинович

Отец ребёнка: Рауш Фон Траубенберг Константин Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.11.1872

Дочь: Чулкова (Рауш Фон Траубенберг) Елизавета Константиновна

Отец ребёнка: Рауш Фон Траубенберг Константин Александрович

Рождение ребёнка
16.07.1873

Дочь: Бринкман (Рауш Фон Траубенберг) Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Рауш Фон Траубенберг Константин Александрович

Смерть
13.08.1906

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