Монтрезор Елизавета Карловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1849
Дата смерти13.08.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1849
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.04.1871
Сын: Рауш Фон Траубенберг Константин Константинович
Отец ребёнка: Рауш Фон Траубенберг Константин Александрович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.11.1872
Рождение ребёнка
16.07.1873
Смерть
13.08.1906