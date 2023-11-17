Параскева Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти1900
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Митрофан Николаевич
Мать: Акилина Иванова
Бракосочетание
28.04.1885
Муж: Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
1887
Сын: Старовойтов Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
1890
Сын: Старовойтов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Старовойтов Тихон Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
1893
Сын: Старовойтов Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
1894
Сын: Старовойтов Терентий Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Сергеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1900