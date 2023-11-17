Параскева Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева Митрофановна

Параскева Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

1900

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Митрофан Николаевич

Мать: Акилина Иванова

Бракосочетание
28.04.1885

Муж: Григорий Сергеевич

Колесники, Княжинская волость, Краснинский уезд
Рождение ребёнка
1887

Сын: Старовойтов Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
1890

Сын: Старовойтов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
1891

Сын: Старовойтов Тихон Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
1893

Сын: Старовойтов Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Старовойтов Терентий Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Колесники, Княжинская волость, Краснинский уезд
Смерть
1900
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close