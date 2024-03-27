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Сибиряков Мухамеджан

Место рождения

д. Овечий Овраг

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.10.1929

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сибиряков Навретдин (Нурутдин Юсуф Улы) (Нурутдин Юсуф Улы)

Мать: Сибирякова (Айзатулла Кызы) Зайнаб

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сибирякова) Бибисара

Мать ребёнка: Сибирякова (Ямлиханова) Хадича

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сибирякова (Ямлиханова) Хадича

Рождение ребёнка
1902

Сын: Сибиряков Ибрагим Мухамедович

Мать ребёнка: Сибирякова (Ямлиханова) Хадича

Рождение ребёнка
1904

Сын: Сибиряков Хамзя

Мать ребёнка: Сибирякова (Ямлиханова) Хадича

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Фейсханова (Сибирякова) Фариха

Мать ребёнка: Сибирякова (Ямлиханова) Хадича

Рождение ребёнка
1916

Сын: Сибиряков Абдулла Әпель Мухамеджанович

Мать ребёнка: Сибирякова (Ямлиханова) Хадича

Рождение ребёнка
1918

Сын: Сибиряков Хайрулла

Мать ребёнка: Сибирякова (Ямлиханова) Хадича

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сибирякова (Ямлиханова) Хадича

Рождение ребёнка
02.11.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сибирякова (Ямлиханова) Хадича

Смерть
29.10.1929
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сибирякова (Ямлиханова) Хадича

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