Сибиряков Мухамеджан
Место рожденияд. Овечий Овраг
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.10.1929
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сибиряков Навретдин (Нурутдин Юсуф Улы) (Нурутдин Юсуф Улы)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сибирякова) Бибисара
Мать ребёнка: Сибирякова (Ямлиханова) Хадича
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Сын: Сибиряков Ибрагим Мухамедович
Мать ребёнка: Сибирякова (Ямлиханова) Хадича
Рождение ребёнка
1904
Сын: Сибиряков Хамзя
Мать ребёнка: Сибирякова (Ямлиханова) Хадича
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Фейсханова (Сибирякова) Фариха
Мать ребёнка: Сибирякова (Ямлиханова) Хадича
Рождение ребёнка
1916
Сын: Сибиряков Абдулла Әпель Мухамеджанович
Мать ребёнка: Сибирякова (Ямлиханова) Хадича
Рождение ребёнка
1918
Сын: Сибиряков Хайрулла
Мать ребёнка: Сибирякова (Ямлиханова) Хадича
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
02.11.1925
Смерть
29.10.1929
Рождение ребёнка
1930