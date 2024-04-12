Жадаев Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жадаев Григорий Антипович
Рождение ребёнка
08.06.1898
Дочь: Акулина Васильевна
Мать ребёнка: Жадаева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
02.07.1900
Мать ребёнка: Жадаева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Жадаева Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно