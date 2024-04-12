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Жадаев Василий Григорьевич

Место рождения

Березовка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жадаев Григорий Антипович

Мать: не указана

Березовка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
08.06.1898

Дочь: Акулина Васильевна

Мать ребёнка: Жадаева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
02.07.1900

Сын: Жадаев Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Жадаева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Жадаев Яков Васильевич

Мать ребёнка: Жадаева Анна Васильевна

Березовка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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