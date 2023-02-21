Шувалов Сергей Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти?.06.1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Шувалов Ефим
Мать: Шувалова А. З.
Рождение ребёнка
11.08.1940
Дочь: Головина Лидия Сергеевна
Мать ребёнка: Шувалова Екатерина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шувалов Вениамин Сергеевич
Мать ребёнка: Шувалова Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шувалов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Шувалова Екатерина Васильевна
Смерть
?.06.1942
Призван в СА в 1941 г. Малокандалинским РВК. Рядовой. Пропал без вести в июне 1942 г.