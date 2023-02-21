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Шувалов Сергей Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

?.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Шувалов Ефим

Мать: Шувалова А. З.

Рождение ребёнка
11.08.1940

Дочь: Головина Лидия Сергеевна

Мать ребёнка: Шувалова Екатерина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шувалова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шувалов Вениамин Сергеевич

Мать ребёнка: Шувалова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шувалов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Шувалова Екатерина Васильевна

Смерть
?.06.1942
Призван в СА в 1941 г. Малокандалинским РВК. Рядовой. Пропал без вести в июне 1942 г.
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