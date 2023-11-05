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Кондратьева Ольга Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1981

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1981

Отец: Иванов Валерий Анатольевич

Мать: Кубышкина Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
19.11.2005

Дочь: Кондратьева Валерия Юрьевна

Отец ребёнка: Кондратьев Юрий Юрьевич

Рождение ребёнка
04.05.2010

Сын: Кондратьев Кирилл Юрьевич

Отец ребёнка: Кондратьев Юрий Юрьевич

Рождение ребёнка
05.07.2015

Сын: Кондратьев Иван Юрьевич

Отец ребёнка: Кондратьев Юрий Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Юрий Юрьевич

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