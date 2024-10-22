Рощин Валерий Иванович
Место рождения
Дата рождения12.09.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1981
Отец: Рощин Иван Валерьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.2013
Дочь: Рощина Екатерина Валерьевна
Мать ребёнка: Рощина (Дементьева) Анастасия Борисовна
Рождение ребёнка
04.03.2022
Дочь: Рощина Кристина Валерьевна
Мать ребёнка: Рощина (Дементьева) Анастасия Борисовна