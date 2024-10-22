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Рощин Валерий Иванович

Место рождения

Луцк, Волинська область

Дата рождения

12.09.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1981

Отец: Рощин Иван Валерьевич

Мать: Рощина Галина Александровна

Луцк, Волинська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рощина (Дементьева) Анастасия Борисовна

Рождение ребёнка
10.12.2013

Дочь: Рощина Екатерина Валерьевна

Мать ребёнка: Рощина (Дементьева) Анастасия Борисовна

Рождение ребёнка
04.03.2022

Дочь: Рощина Кристина Валерьевна

Мать ребёнка: Рощина (Дементьева) Анастасия Борисовна

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