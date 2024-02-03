Благинина Марфа Харитонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
После 1850
Отец ребёнка: Благинин Федор Николаев
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Благинин Федор Николаев
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Благинина Настасья Федорова
Отец ребёнка: Благинин Федор Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно