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Благинина Марфа Харитонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Благинин Михайло Федоров

Отец ребёнка: Благинин Федор Николаев

Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Благинин Иван Федоров

Отец ребёнка: Благинин Федор Николаев

Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Благинина Настасья Федорова

Отец ребёнка: Благинин Федор Николаев

Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Благинин Федор Николаев

Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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