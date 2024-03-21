Меньшаков Николай Винеаминович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вениамин Антипович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меньшаков Федор Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меньшакова Александра Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меньшаков Евгений Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно