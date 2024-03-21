Меньшаков Николай Винеаминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшаков Николай Винеаминович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вениамин Антипович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньшакова Иулитта Парменовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меньшаков Федор Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меньшакова Александра Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меньшаков Евгений Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно

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