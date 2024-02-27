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Рубан Петр Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Рубан Тимофей Яковлевич

Мать: Рубан Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Рубан Сергей Викторович

Мать ребёнка: Рубан Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
27.07.1963

Сын: Рубан Андрей Петрович

Мать ребёнка: Рубан Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
1973

Дочь: Рубан Светлана Петровна

Мать ребёнка: Рубан Валентина Ивановна

Смерть
2008

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