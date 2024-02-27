Рубан Петр Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Рубан Тимофей Яковлевич
Мать: Рубан Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
1958
Мать ребёнка: Рубан Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
27.07.1963
Мать ребёнка: Рубан Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
1973
Дочь: Рубан Светлана Петровна
Мать ребёнка: Рубан Валентина Ивановна
Смерть
2008