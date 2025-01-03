(Ковальчук) Матрона Лукична 1887 — найти родственников по фамилии на Familio

(Ковальчук) Матрона Лукична

Автор
ES
Shemetova E.

женский, родилась 1887

умерла Неизвестно

Отец
Ковальчук Лука Иосифович16.10.1857 г.р.
Мать
Ковальчук Лукия Якимовна1861 г.р.
Супруги
Павлючик Яким Назарович1882 г.р.
Дети
Павлючик Александр Якимович24.11.1909 г.р.
Павлючик Алексей Якимович12.02.1912 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Ковальчук Лука Иосифович

Мать: Ковальчук Лукия Якимовна

Бракосочетание
15.10.1906

Муж: Павлючик Яким Назарович

с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Рождение ребёнка
24.11.1909

Сын: Павлючик Александр Якимович

Отец ребёнка: Павлючик Яким Назарович

с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Рождение ребёнка
12.02.1912

Сын: Павлючик Алексей Якимович

Отец ребёнка: Павлючик Яким Назарович

с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Рождение ребёнка
26.09.1914

Сын: Павлючик Савватий Якимович

Отец ребёнка: Павлючик Яким Назарович

с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Павлючик) Мария Якимовна

Отец ребёнка: Павлючик Яким Назарович

Рождение ребёнка
04.01.1923

Дочь: (Павлючик) Ольга Якимовна

Отец ребёнка: Павлючик Яким Назарович

с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Рождение ребёнка
1925

Сын: Павлючик Василий Якимович

Отец ребёнка: Павлючик Яким Назарович

Смерть
Неизвестно

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