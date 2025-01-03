(Ковальчук) Матрона Лукична
женский, родилась 1887
умерла Неизвестно
ОтецКовальчук Лука Иосифович16.10.1857 г.р.
МатьКовальчук Лукия Якимовна1861 г.р.
Супруги
Павлючик Яким Назарович1882 г.р.
Дети
Павлючик Александр Якимович24.11.1909 г.р.
Павлючик Алексей Якимович12.02.1912 г.р.Показать еще 4
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Рождение
1887
Отец: Ковальчук Лука Иосифович
Мать: Ковальчук Лукия Якимовна
Бракосочетание
15.10.1906
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
Рождение ребёнка
24.11.1909
Сын: Павлючик Александр Якимович
Отец ребёнка: Павлючик Яким Назарович
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
Рождение ребёнка
12.02.1912
Сын: Павлючик Алексей Якимович
Отец ребёнка: Павлючик Яким Назарович
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
Рождение ребёнка
26.09.1914
Сын: Павлючик Савватий Якимович
Отец ребёнка: Павлючик Яким Назарович
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Павлючик) Мария Якимовна
Отец ребёнка: Павлючик Яким Назарович
Рождение ребёнка
04.01.1923
Дочь: (Павлючик) Ольга Якимовна
Отец ребёнка: Павлючик Яким Назарович
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
Рождение ребёнка
1925
Сын: Павлючик Василий Якимович
Отец ребёнка: Павлючик Яким Назарович
Смерть
Неизвестно