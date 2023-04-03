Ипполитов Иван Михайлов
Место рождения
Дата рождения29.08.1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1743
Отец: Ипполитов Михаил Григорьев
Мать: Ирина Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Артамонова
Рождение ребёнка
1767
Сын: Изот Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Артамонова
Рождение ребёнка
1774
Сын: Сила Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Артамонова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Мавра Иванова
Мать ребёнка: Прасковья Артамонова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Прасковья Артамонова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Артамонова
Смерть
Неизвестно