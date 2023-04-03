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Ипполитов Иван Михайлов

Место рождения

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

29.08.1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1743

Отец: Ипполитов Михаил Григорьев

Мать: Ирина Захарова

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Артамонова

Рождение ребёнка
1767

Сын: Изот Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Артамонова

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Сила Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Артамонова

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Мавра Иванова

Мать ребёнка: Прасковья Артамонова

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Прасковья Артамонова

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Артамонова

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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