Лаврентьева Евдокия Семеновна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Лаврентьев Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Иванов (Мосев) Иван Иванович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Иванова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Иванов (Мосев) Иван Иванович
Рождение ребёнка
26.07.1923
Сын: Иванов Пётр Иванович
Отец ребёнка: Иванов (Мосев) Иван Иванович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Иванов (Мосев) Иван Иванович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Садыкова (Иванова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Иванов (Мосев) Иван Иванович
Рождение ребёнка
02.09.1931
Отец ребёнка: Иванов (Мосев) Иван Иванович
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Иванов (Мосев) Иван Иванович
Смерть
1977