Лаврентьева Евдокия Семеновна 1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лаврентьева Евдокия Семеновна

Место рождения

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1896

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Лаврентьев Семен

Мать: не указана

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1919

Сын: Иванов Николай Иванович

Отец ребёнка: Иванов (Мосев) Иван Иванович

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Иванова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Иванов (Мосев) Иван Иванович

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.07.1923

Сын: Иванов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Иванов (Мосев) Иван Иванович

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1925

Сын: Иванов Василий Иванович

Отец ребёнка: Иванов (Мосев) Иван Иванович

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Садыкова (Иванова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Иванов (Мосев) Иван Иванович

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.09.1931

Сын: Иванов Павел Иванович

Отец ребёнка: Иванов (Мосев) Иван Иванович

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1935

Сын: Иванов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Иванов (Мосев) Иван Иванович

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1977
Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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