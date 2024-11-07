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Большаков Эраст Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

05.02.1891

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Большаков Дмитрий Степанович

Мать: Большакова Анастасия Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антипова (Салина) Параскева Эрастовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Салин Петр Эрастович

Мать ребёнка: не указана

Новый Урень, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
05.02.1891

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