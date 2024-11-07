Большаков Эраст Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смерти05.02.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антипова (Салина) Параскева Эрастовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Салин Петр Эрастович
Мать ребёнка: не указана
Новый Урень, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
05.02.1891