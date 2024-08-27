Жеребчиков Дмитрий Терентьевич
Место рожденияКрасивка Моршанский уезд
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Жеребчиков Терентий Тимофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Жеребчиков) Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Жеребчикова Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Жеребчиков Степан Дмитриевич
Мать ребёнка: Жеребчикова Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Жеребчиков Козьма Дмитриевич
Мать ребёнка: Жеребчикова Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Жеребчиков) Авдотья Дмитриевна
Мать ребёнка: Жеребчикова Прасковья Гавриловна
Смерть
Неизвестно