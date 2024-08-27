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Жеребчиков Дмитрий Терентьевич

Место рождения

Красивка Моршанский уезд

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Жеребчиков Терентий Тимофеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жеребчикова Прасковья Гавриловна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Жеребчиков) Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Жеребчикова Прасковья Гавриловна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Жеребчиков Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: Жеребчикова Прасковья Гавриловна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Жеребчиков Козьма Дмитриевич

Мать ребёнка: Жеребчикова Прасковья Гавриловна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Жеребчиков) Авдотья Дмитриевна

Мать ребёнка: Жеребчикова Прасковья Гавриловна

Смерть
Неизвестно

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