Маркова (Рекшинская) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова (Рекшинская) Вера

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Место рождения

Лукоянов

Дата рождения

1906

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Рекшинский Николай

Мать: Рекшинская Мария Федоровна

Лукоянов
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Эльвира

Отец ребёнка: Марков Сергей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Григорий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марков Сергей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Сергей Сергеевич

Смерть
1987
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