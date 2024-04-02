Маркова (Рекшинская) Вера
Место рожденияЛукоянов
Дата рождения1906
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Рекшинский Николай
Лукоянов
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Эльвира
Отец ребёнка: Марков Сергей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марков Сергей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1987