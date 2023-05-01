Милованов Николай Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милованов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Милованова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милованов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Милованова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милованов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Милованова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милованов Юрий Николаевич
Мать ребёнка: Милованова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милованова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Милованова Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно