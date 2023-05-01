Милованов Николай Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милованов Николай Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милованов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Милованова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милованов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Милованова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милованов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Милованова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милованов Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Милованова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милованова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Милованова Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милованова Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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