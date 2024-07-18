Василиса Васса Петровна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Васса Петровна Васильевна

Место рождения

деревня Яманчуры, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

Между 1768 и 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1773 и 1774 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1768 и 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.07.1789

Муж: Максим Тихонович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ксения Максимовна

Отец ребёнка: Максим Тихонович

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Между 1802 и 1804

Сын: Кондратий-Кодрат Максимович

Отец ребёнка: Максим Тихонович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Между 1803 и 1806

Сын: Алексей Максимович

Отец ребёнка: Максим Тихонович

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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