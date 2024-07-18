Василиса Васса Петровна Васильевна
Место рождениядеревня Яманчуры, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рожденияМежду 1768 и 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1768 и 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.07.1789
Муж: Максим Тихонович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Ксения Максимовна
Отец ребёнка: Максим Тихонович
Рождение ребёнка
Между 1802 и 1804
Сын: Кондратий-Кодрат Максимович
Отец ребёнка: Максим Тихонович
Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Между 1803 и 1806
Сын: Алексей Максимович
Отец ребёнка: Максим Тихонович
Смерть
Неизвестно