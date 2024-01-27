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Лоскутова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Лоскутов Loskutov Никита Минаевич

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Минай Семенович

Саратовская область, Аткарский район, с.Копены
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Опелагея Минаевна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Минай Семенович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Агафия Минаевна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Минай Семенович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1855

Сын: Лоскутов Loskutov Анисим Минаевич

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Минай Семенович

Саратовская область, Аткарский район, с.Копены
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Акулина Минаевна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Минай Семенович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 31 год жила с мужем, 5 детьми, матерью мужа и вдовой брата мужа и их тремя детьми в Новосаратовке Елисаветпольской губернии.
Рождение ребёнка
1871

Сын: Лоскутов Loskutov Иван Минаевич

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Минай Семенович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно
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