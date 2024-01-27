Лоскутова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
1851
Сын: Лоскутов Loskutov Никита Минаевич
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Минай Семенович
Саратовская область, Аткарский район, с.Копены
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Опелагея Минаевна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Минай Семенович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Агафия Минаевна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Минай Семенович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1855
Сын: Лоскутов Loskutov Анисим Минаевич
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Минай Семенович
Саратовская область, Аткарский район, с.Копены
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Акулина Минаевна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Минай Семенович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 31 год жила с мужем, 5 детьми, матерью мужа и вдовой брата мужа и их тремя детьми в Новосаратовке Елисаветпольской губернии.
Рождение ребёнка
1871
Сын: Лоскутов Loskutov Иван Минаевич
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Минай Семенович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно