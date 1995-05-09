Кравченко Дмитрий Павлович
Место рождениясело Соломенское
Дата рождения07.11.1925
Дата смерти09.05.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1925
село Соломенское
Рождение ребёнка
12.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калисниченко Нина Васильевна
село Соломенское
Рождение ребёнка
30.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калисниченко Нина Васильевна
Ставропольский край, Степновский район, с.Соломенское
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.05.1995
село Соломенское
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
кладбище села Соломенское