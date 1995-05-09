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Кравченко Дмитрий Павлович

Место рождения

село Соломенское

Дата рождения

07.11.1925

Дата смерти

09.05.1995

Пол

Мужской

Отец

Около 1895 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1925

Отец: Кравченко Павел Иванович

Мать: Кравченко Ирина Федоровна

село Соломенское
Рождение ребёнка
12.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калисниченко Нина Васильевна

село Соломенское
Рождение ребёнка
30.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калисниченко Нина Васильевна

Ставропольский край, Степновский район, с.Соломенское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калисниченко Нина Васильевна

Смерть
09.05.1995
село Соломенское
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
кладбище села Соломенское
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