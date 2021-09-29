Панёв Василий Витальевич
мужской, родился 10.10.1952, д. Запольная, Нюксенского р-на, Вологодской обл.
ОтецПанёв Виталий Васильевич23.03.1926 г.р.
МатьПанёва Анастасия Васильевна31.01.1927 г.р.
Супруги
Панёва (Ульяновская) Елена Ивановна30.07.1956 г.р.
Дети
Панёв Максим Васильевич05.07.1982 г.р.
Панёв Александр Васильевич30.11.1985 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1952
д. Запольная, Нюксенского р-на, Вологодской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.07.1982
Мать ребёнка: Панёва (Ульяновская) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
30.11.1985
Сын: Панёв Александр Васильевич
Мать ребёнка: Панёва (Ульяновская) Елена Ивановна