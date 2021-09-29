Панёв Василий Витальевич 10.10.1952 — найти родственников по фамилии на Familio

Панёв Василий Витальевич

Автор
ВП
Панёв В.

мужской, родился 10.10.1952, д. Запольная, Нюксенского р-на, Вологодской обл.

Отец
Панёв Виталий Васильевич23.03.1926 г.р.
Мать
Панёва Анастасия Васильевна31.01.1927 г.р.
Супруги
Панёва (Ульяновская) Елена Ивановна30.07.1956 г.р.
Дети
Панёв Максим Васильевич05.07.1982 г.р.
Панёв Александр Васильевич30.11.1985 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1952

Отец: Панёв Виталий Васильевич

Мать: Панёва Анастасия Васильевна

д. Запольная, Нюксенского р-на, Вологодской обл.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панёва (Ульяновская) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
05.07.1982

Сын: Панёв Максим Васильевич

Мать ребёнка: Панёва (Ульяновская) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
30.11.1985

Сын: Панёв Александр Васильевич

Мать ребёнка: Панёва (Ульяновская) Елена Ивановна

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