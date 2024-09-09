Истомин Стефан Михайлович
Место рождения
Дата рождения25.11.1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1797
Отец: Истомин Михаил
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.06.1822
Дочь: (Истомина) Акилина Стефавовна
Мать ребёнка: Истомина Фекла Севостьяновна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Истомин Стефан Стефанович
Мать ребёнка: Истомина Фекла Севостьяновна
Рождение ребёнка
04.12.1831
Дочь: (Истомина) Анна Стефавовна
Мать ребёнка: Истомина Фекла Севостьяновна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Истомина) Фекла Стефавовна
Мать ребёнка: Истомина Фекла Севостьяновна
Смерть
Неизвестно