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Истомин Стефан Михайлович

Место рождения

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

25.11.1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1797

Отец: Истомин Михаил

Мать: не указана

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Истомина Фекла Севостьяновна

Рождение ребёнка
13.06.1822

Дочь: (Истомина) Акилина Стефавовна

Мать ребёнка: Истомина Фекла Севостьяновна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Истомин Стефан Стефанович

Мать ребёнка: Истомина Фекла Севостьяновна

Рождение ребёнка
04.12.1831

Дочь: (Истомина) Анна Стефавовна

Мать ребёнка: Истомина Фекла Севостьяновна

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Истомина) Фекла Стефавовна

Мать ребёнка: Истомина Фекла Севостьяновна

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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