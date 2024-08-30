Ступина Ирина Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1678
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1694
Отец ребёнка: Ступин Петр Антонович
Рождение ребёнка
1702
Отец ребёнка: Ступин Петр Антонович
Рождение ребёнка
1707
Дочь: (Ступина) Анна Петровна
Отец ребёнка: Ступин Петр Антонович
Рождение ребёнка
1710
Дочь: (Ступина) Агрипена Петровна
Отец ребёнка: Ступин Петр Антонович
Рождение ребёнка
1712
Дочь: (Ступина) Аксинья Петровна
Отец ребёнка: Ступин Петр Антонович