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Ступина Ирина Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1678

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ступин Петр Антонович

Рождение ребёнка
1694

Сын: Ступин Федор Петрович

Отец ребёнка: Ступин Петр Антонович

Рождение ребёнка
1702

Сын: Ступин Максим Петрович

Отец ребёнка: Ступин Петр Антонович

Рождение ребёнка
1707

Дочь: (Ступина) Анна Петровна

Отец ребёнка: Ступин Петр Антонович

Рождение ребёнка
1710

Дочь: (Ступина) Агрипена Петровна

Отец ребёнка: Ступин Петр Антонович

Рождение ребёнка
1712

Дочь: (Ступина) Аксинья Петровна

Отец ребёнка: Ступин Петр Антонович

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