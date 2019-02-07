Казанцев Федор Михайлович
Место рождения
Дата рождения14.07.1953
Дата смерти07.02.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.09.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Казанцева (Мельникова) Альбина
Рождение ребёнка
15.11.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Казанцева (Мельникова) Альбина
Смерть
07.02.2019