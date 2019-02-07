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Казанцев Федор Михайлович

Место рождения

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

14.07.1953

Дата смерти

07.02.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1951 г.р.

Дети

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Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казанцева (Мельникова) Альбина

Рождение ребёнка
26.09.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казанцева (Мельникова) Альбина

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
15.11.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казанцева (Мельникова) Альбина

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
07.02.2019

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