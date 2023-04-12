Триандафилиди Ян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Яновна
Мать ребёнка: Триандафилиди Лидия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Триандафилиди Одиссей Янович
Мать ребёнка: Триандафилиди Лидия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Триандафилиди Анастас Янович
Мать ребёнка: Триандафилиди Лидия Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно