Кушев Егор Парамонов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1810
Дата смерти16.07.1873
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810
Рождение ребёнка
Вычислено 1839
Сын: Кушев Пимен Егоров
Рождение ребёнка
26.04.1846
Сын: Кушев Тимофей Егоров
Мать ребёнка: Кушева Татьяна Ильина
Рождение ребёнка
20.11.1848
Дочь: Екатерина Егорова
Бракосочетание
21.01.1849
Жена: Кушева Евдокия Минеева
Рождение ребёнка
12.03.1851
Дочь: Дарья Егорова
Мать ребёнка: Кушева Евдокия Минеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кушева Татьяна Ильина
Смерть
16.07.1873
в 63 года от водянки