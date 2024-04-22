Кушев Егор Парамонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушев Егор Парамонов

Место рождения

Кушова, Чердынский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Вычислено 1810

Дата смерти

16.07.1873

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1827 г.р.
Вычислено 1809 г.р.

Дети

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Кушова, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1839

Сын: Кушев Пимен Егоров

Мать ребёнка: не указана

Кушова, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
26.04.1846

Сын: Кушев Тимофей Егоров

Мать ребёнка: Кушева Татьяна Ильина

Кушова, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
20.11.1848

Дочь: Екатерина Егорова

Мать ребёнка: не указана

Кушова, Чердынский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
21.01.1849

Жена: Кушева Евдокия Минеева

Кушова, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
12.03.1851

Дочь: Дарья Егорова

Мать ребёнка: Кушева Евдокия Минеева

Кушова, Чердынский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кушева Татьяна Ильина

Смерть
16.07.1873
в 63 года от водянки
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