Мейшутович Айша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейшутович Айша

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мейшутович Яков Амуратович

Отец ребёнка: Мейшутович Амурат Абрагамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мейшутович Амурат Абрагамович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Мейшутович Мустафа Амуратович

Отец ребёнка: Мейшутович Амурат Абрагамович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Мейшутович Александр Амуратович

Отец ребёнка: Мейшутович Амурат Абрагамович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Мейшутович Иосиф Амуратович

Отец ребёнка: Мейшутович Амурат Абрагамович

Смерть
Неизвестно

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