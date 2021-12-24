Мейшутович Айша
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мейшутович Яков Амуратович
Отец ребёнка: Мейшутович Амурат Абрагамович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Сын: Мейшутович Мустафа Амуратович
Отец ребёнка: Мейшутович Амурат Абрагамович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Мейшутович Александр Амуратович
Отец ребёнка: Мейшутович Амурат Абрагамович
Рождение ребёнка
1868
Сын: Мейшутович Иосиф Амуратович
Отец ребёнка: Мейшутович Амурат Абрагамович
Смерть
Неизвестно