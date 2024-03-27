Кутлугильдин Мухаметьян-Хажи — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутлугильдин Мухаметьян-Хажи

Кутлугильдин Мухаметьян-Хажи

Место рождения

д.Н-Буранчи, Ишимб.р-н, Башкирия

Дата рождения

1828

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

1824 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1885 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Кутлугильдин Тимербулат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Кутлугильдина) Хадиса

Мать ребёнка: (Шайбакова) Хадия

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Шайбакова) Хадия

Смерть
1943
Причина смерти: поезд задавил
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.