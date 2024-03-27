Кутлугильдин Мухаметьян-Хажи
Место рожденияд.Н-Буранчи, Ишимб.р-н, Башкирия
Дата рождения1828
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Кутлугильдин Тимербулат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Кутлугильдина) Хадиса
Мать ребёнка: (Шайбакова) Хадия
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Шайбакова) Хадия
Смерть
1943
Причина смерти: поезд задавил
Похороны
Неизвестно