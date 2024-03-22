Потапов Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти25.04.1901
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
1898
Сын: Потапов Георгий Степанович
Мать ребёнка: Потапова Фёкла Васильевна
Рождение ребёнка
02.09.1900
Дочь: Вера Степановна
Мать ребёнка: Потапова Фёкла Васильевна
Смерть
25.04.1901
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно
Троицкое, Чехов, Московская область
село Троицкое-Ордынцы, приходское кладбище