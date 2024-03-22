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Потапов Степан Иванович

Место рождения

Антропово, Чехов, Московская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

25.04.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Потапов Иван Дмитриевич

Мать: Потапова Агриппина Елиозаровна

Антропово, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Потапов Георгий Степанович

Мать ребёнка: Потапова Фёкла Васильевна

Антропово, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
02.09.1900

Дочь: Вера Степановна

Мать ребёнка: Потапова Фёкла Васильевна

Антропово, Чехов, Московская область
Смерть
25.04.1901
Антропово, Чехов, Московская область
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно
Троицкое, Чехов, Московская область
село Троицкое-Ордынцы, приходское кладбище
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