Бочкина (Слугина) Елена Ермолаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1918
Отец: Слугин Ермолай
Рождение ребёнка
08.03.1947
Дочь: Смирнова Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: Бочкин Яков
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Солуянова Таисия Яковлевна
Отец ребёнка: Бочкин Яков
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Колесникова Людмила Яковлевна
Отец ребёнка: Бочкин Яков
Рождение ребёнка
Около 1954
Отец ребёнка: Бочкин Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бочкин Яков
Смерть
Неизвестно