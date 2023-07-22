Бочкина (Слугина) Елена Ермолаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкина (Слугина) Елена Ермолаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918

Отец: Слугин Ермолай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1947

Дочь: Смирнова Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: Бочкин Яков

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Солуянова Таисия Яковлевна

Отец ребёнка: Бочкин Яков

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Колесникова Людмила Яковлевна

Отец ребёнка: Бочкин Яков

Рождение ребёнка
Около 1954

Сын: Бочкин Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Бочкин Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочкин Яков

Смерть
Неизвестно
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