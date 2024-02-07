Княжева Екатерина Николаевна
Место рожденияМардинская волость, Онежский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Княжев Иван Александрович
д.Корельское Онежский р-он Россия
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Княжев Иван Александрович
д.Корельское Онежский р-он Россия
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Акдотья Ивановна
Отец ребёнка: Княжев Иван Александрович
д.Корельское Онежский р-он Россия
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Княжев Иван Александрович
д.Корельское Онежский р-он Россия
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Княжев Иван Александрович
д.Корельское Онежский р-он Россия
Смерть
Неизвестно