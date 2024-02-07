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Княжева Екатерина Николаевна

Место рождения

Мардинская волость, Онежский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мардинская волость, Онежский уезд
Рождение ребёнка
1875

Сын: Княжев Федор Иванович

Отец ребёнка: Княжев Иван Александрович

д.Корельское Онежский р-он Россия
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Княжев Иван Александрович

д.Корельское Онежский р-он Россия
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Акдотья Ивановна

Отец ребёнка: Княжев Иван Александрович

д.Корельское Онежский р-он Россия
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Княжев Иван Александрович

д.Корельское Онежский р-он Россия
Рождение ребёнка
1894

Сын: Княжев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Княжев Иван Александрович

д.Корельское Онежский р-он Россия
Смерть
Неизвестно
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