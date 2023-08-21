Леонтьева Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьева Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1940

Сын: Леонтьев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Леонтьев Александр

с. Новая Алексеевка Новобурасский район Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонтьев Иван Александрович

Отец ребёнка: Леонтьев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонтьев Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Леонтьев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонтьев Алексей Александрович

Отец ребёнка: Леонтьев Александр

Смерть
Неизвестно
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