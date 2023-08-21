Леонтьева Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.03.1940
Сын: Леонтьев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Леонтьев Александр
с. Новая Алексеевка Новобурасский район Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонтьев Иван Александрович
Отец ребёнка: Леонтьев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонтьев Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Леонтьев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонтьев Алексей Александрович
Отец ребёнка: Леонтьев Александр
Смерть
Неизвестно