Менцикайнен Менункайнен Петр Иванович 1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Менцикайнен Менункайнен Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

?.01.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Менцикайнен Иван

Мать: не указана

Упоминание
25.01.1916
Жеребятки, Медушская волость, Петергофский уезд
ЦГИА СПб ф.258 оп.53 д.89 По спору о земле между петергофскими жителями П.Менцикайне и А.Касалайненом https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/258/53/89
Смерть
?.01.1942

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