Менцикайнен Менункайнен Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти?.01.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Менцикайнен Иван
Мать: не указана
Упоминание
25.01.1916
Жеребятки, Медушская волость, Петергофский уезд
ЦГИА СПб ф.258 оп.53 д.89 По спору о земле между петергофскими жителями П.Менцикайне и А.Касалайненом https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/258/53/89
Смерть
?.01.1942